Минэкономики предложило усилить контроль за зарплатами в конвертах и самозанятыми

Минэкономразвития предложило расширить перечень индикаторов риска, указывающих на возможные нарушения обязательных требований в области трудового права. Об этом сообщил РБК .

Ведомство предложило включить в список дополнительные критерии, которые могут сигнализировать о применении работодателями практики серых зарплат и использовании самозанятых в качестве фактических работников.

Также сейчас рассматриваются новые варианты индикаторов риска, связанные с выплатой зарплаты ниже МРОТ и снижением выплат медицинским работникам, сообщили изданию в Роструде.

В законодательстве под индикатором риска понимается соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые, хотя и не являются нарушениями обязательных требований, с высокой вероятностью могут указывать на их наличие.

Согласно предложениям Минэкономразвития, перечень индикаторов могут дополнить четырьмя пунктами. Например, нарушением станет начисление работодателем зарплаты ниже МРОТ для 60 и более работников.

Кроме того, Роструд обязан обратить внимание, если в компании отсутствует снижение численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал. Также в список нарушений внесут взаимодействие организации с более чем 35 самозанятыми, если их среднемесячный доход превышает 35 тысяч рублей.

Еще один пункт касается выплат работникам медицинских организаций, власти запретят необоснованно снижать зарплаты более 25% специалистов организации.

На данный момент действует мораторий на проведение внеплановых проверок. Однако объекты, для которых выявлены индикаторы риска, являются исключением из этого правила.

Ранее в Роструде сообщили, что в 2025 году создадут реестр работодателей с нелегальными сотрудниками. Черный список станет доступным для всех желающих.