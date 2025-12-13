Минаев и пранкер Вован выложили видео с мастер-классом по борьбе с мошенниками

Писатель Сергей Минаев, а также пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео разговора с мошенниками. Мастер-классы по общению с аферистами они разместили в своих Telegram-каналах.

Пранкер Вован записал свой разговор с несколькими мошенниками, которые выдавали себя за страховщиков и сотрудников магазина.

Прикидывающаяся представителем супермаркета аферистка долгое время пыталась узнать данные паспорта и убеждала, что они нужны для участия в акции в честь юбилея компании. После разоблачающего вопроса она повесила трубку.

«Классно, а сколько лет ты мошенничеством промышляешь?», — спросил Вован собеседницу,

Писатель Сергей Минаев продержал на линии 12 минут мошенника, который представился Алексеем Геннадьевичем из «Энергосбыта». Публицист притворился пенсионером и вступил с преступником в затяжную дискуссию.

Ранее банки предупредили россиян о мошенниках, которые блокируют карты для дальнейшей схемы обмана. Эксперты объяснили, что блокировка происходит после обращения на горячую линию.