Милонов призвал усложнить трудоустройство артистам-релокантам

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Минкультуры с требованием ограничить работу уезжавших из России артистов в связанных с государством структурах. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

Парламентарий попросил главу Минкульта Ольгу Любимову усложнить работу артистам, которые не находились на территории России в период с 2022 по 2025 годы. Он подчеркнул, что многие из них выступали за санкции, участвовали в русофобских митингах и высказывались против своей страны.

Милонов предположил, что некоторые артисты-релоканты могут вновь вернуться на родину. По его словам, такие люди «не должны находить одобрения и поддержки в нашей стране».

«Многие „люди-флюгеры“ захотели незаметно вернуться на родину и вновь устроиться на свои прежние должности: ведущих, актеров, режиссеров и так далее», — подчеркнул он.

Ранее Милонов прокомментировал идею о запрете турецких сериалов. По его мнению, подобный контент не имеет культурной ценности и несет в себе идеологию «Великого Турана». В качестве примера он привел сериал «Великолепный век», где создатели отобразили эпоху, когда происходили гонения на верующих и сжигались монастыри.