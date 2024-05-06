Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств | 360°

Общество 06 мая 2024, 03:03 Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел для знакомств на портале «Госуслуги». Свое обращение он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, копия имеется в распоряжении RT.

Милонов напомнил, что многие зарубежные сервисы онлайн-знакомств ушли с российского рынка из-за санкций. Однако потребность в таких услугах сохраняется.

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«К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи», — заявил Милонов.

Депутат считает, что назрела необходимость создания надежного приложения для поиска спутника жизни. Таким сервисом может стать раздел на «Госуслугах», уверен Милонов.

ЦБ и Минфин России до конца 2024 года протестируют на базе портала «Госуслуги» платформу коммерческих согласий. Клиенты смогут получать банковские, брокерские или страховые услуги, не подтверждая сведения о себе дополнительно.