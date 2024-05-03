Милонов посоветовал Ивлеевой брать пример с Киркорова | 360°

Общество 03 мая 2024, 12:10 Милонов посоветовал Ивлеевой брать пример с Киркорова Депутат Милонов привел в пример блогеру Ивлеевой поездку Киркорова в Донбасс РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал блогеру Анастасии Ивлеевой взять пример с певца Филиппа Киркорова, который передал очень важный посыл своей поездкой в Донбасс. Об этом чиновник рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат одобрил поездку Ивлеевой в Донбасс, но предположил, что ее цель заключалась в «очищении биографии». Он считает, что она выбрала неудачную тактику, говоря о поддержке военных крайне осторожно.

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«Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. Именно под этим углом она и подает», — сказал Милонов.

Киркоров же показывает хороший пример, говоря, что нужно оказывать помощь своей стране, при этом не боится иронизировать над собой и участием в «голой» вечеринке.

«Как бы мы ни относились к Киркорову, я могу сказать изнутри: отношение к нему на Донбассе очень сильно изменилось. Да, он не мог скрыть свою поездку, потому что он такого уровня человек. Эту поездку он сделал не без пользы для себя, но он дал очень важный посыл: он как бы сказал, что надо определяться, надо показывать, поддерживаешь ты свою страну или не поддерживаешь», — отметил депутат.

Милонов уверен, что российское общество могло бы простить Ивлееву за «голую вечеринку», если бы она изменила свой образ жизни.

Ивлеева сообщила, что посетила Донбасс в свой 33-й день рождения. Она подчеркнула, что держала поездку в тайне, потому что не хотела привлекать лишнее внимание.