Милонов попросил ФАС проверить цены на автотовары

Федеральной антимонопольной службе следует проверить цены на некоторые автотовары, в том числе омывайки, лопаты и щетки. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он направил письмо с предложением главе ФАС Максиму Шаскольскому. В обращении парламентарий призвал ведомство организовать проверку сетевых магазинов, автозаправочных станций и других мест, где продаются товары для автомобилистов.

Милонов напомнил, что именно в зимний период водителям нужно внимательнее следить за техническим состоянием авто.

«Им приходится активнее использовать лопаты и щетки для очистки от осадков, запасаться омывающей жидкостью лобового стекла и так далее», — подчеркнул он.

По его словам, некоторые недобросовестные коммерсанты пользуются ситуацией и поднимают цену на фоне растущего спроса.

