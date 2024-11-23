Милонов обвинил мужчин в нежелании заводить детей

Милонов согласился с обвинениями в адрес мужчин в нежелании заводить детей

Депутат Госдумы Виталий Милонов согласился с обвинениями в адрес мужчин в нежелании заводить детей. Слова политика привела Lenta.ru .

Таким образом Милонов поддержал заявление главы направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольги Поздняковой, указавшей на роль мужчин в нежелании заводить потомство.

«Согласен с тем, что решение о рождении ребенка и большая часть ответственности лежат на мужчине. Потому что от того, насколько он внушает доверие, как себя ведет и показывает уверенность своей половинке, зависит конечное решение женщины», — отметил Милонов.

Депутат подчеркнул, что любая женщина изначально готова к рождению детей, если ощущает надежного мужчину рядом с собой.

Поэтому категорически нельзя все переваливать на женщин, как иногда у нас это происходит», — заключил он.

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