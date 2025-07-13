Миллионам американцев рекомендовали оставаться дома из-за пожаров в Канаде

Жителям Среднего Запада США рекомендовали не выходить из дома из-за опасного дыма от лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщила газета Newsweek .

В провинции Манитоба уже во второй раз в этом году объявили чрезвычайное положение из-за огня.

Дым от канадских пожаров достиг территории США и ухудшил качество воздуха, создавая угрозу для здоровья миллионов людей. Власти советуют сократить время на улице, особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее площадь пожара рядом с «Гранд-Каньоном» в США выросла почти в десять раз за сутки. Она достигла 36 квадратных километров.