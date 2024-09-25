Миллион тонн зерна собрали в Тюменской области, несмотря на паводок
Губернатор Тюменской области Моор сообщил о сборе урожая в 1 миллион тонн зерна
В Тюменской области собрали более миллиона тонн зерна. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Глава Тюменской области подчеркнул, что, несмотря на паводок и дождливую погоду, аграрии предприняли все нужные меры для минимизации потерь и сохранения урожая.
«Невзирая на трудности, вызванные серьезным паводком, который стал наихудшим в историческом контексте нашего региона, наши специалисты провели необходимую работу для защиты урожая», — отметил Моор.
Помимо этого, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщило о успехах в производстве масличных культур, гд е валовой сбор превысил 88 тысяч тонн, а средняя урожайность составила более 22 центнеров с гектара. Регион активно занимается возделыванием рапса, сои, подсолнечника и других масличных культур.