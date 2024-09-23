Свыше 88 тысяч тонн масличных культур собрали в Подмосковье

Масличные культуры засеяны в Московской области на площади 60,4 тысячи гектаров. Региональные производители сельскохозяйственных товаров продолжают уборочную кампанию, на сегодняшний день аграрии обработали более 39,8 тысячи гектаров, что составляет 67% от запланированного на 2024 год объема.

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что валовый сбор масличных культур превысил 88 тысяч тонн. Урожайность в этом сезоне составила свыше 22 центнеров с гектара. В регионе возделывают рапс на площади 41 тысяча гектаров, сою — на 15 тысячах гектаров, подсолнечник — на 2,3 тысячи гектаров, а также лен и другие масличные культуры. Аграрии планируют полностью завершить сезон сбора урожая к концу октября.

Среди муниципалитетов наибольший объем масличных культур собрали в Зарайске, где валовый сбор составил более 27,5 тысячи тонн с 11,4 тысяч гектаров. В Луховицах аграрии собрали свыше 16,5 тысячи тонн с 6,7 тысячи гектаров, а в Серебряных Прудах — около 13,2 тысячи тонн с 6,1 тысячи гектаров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».