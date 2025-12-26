«Газпром» может завершить строительство газопровода «Сила Сибири — 2» раньше запланированного срока. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер во время совещания , приуроченного к подведению предварительных итогов года.

«В общем, проект газпромовского масштаба, мирового. Такие проекты мы с вами умеем и любим строить. Уверен, что, как и „Силу Сибири“, мы газопровод „Сила Сибири — 2“ построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока», — сказал он.

Также Миллер отметил, что в этом году с китайскими партнерами согласовали условия по строительству газопровода «Сила Сибири — 2». Речь идет о юридически закрепленных договоренностях. Таким образом «Газпром» сделал значительный шаг к старту реализации газового проекта, который станет крупнейшим мировым инвестиционным проектом в газовой сфере.

Ранее стало известно, что западные чиновники испугались «трубопроводной дипломатии» России и Китая. Как отметило агентство Reuters, союз может свидетельствовать, что Китай намерен противостоять попыткам США изолировать российскую сторону.