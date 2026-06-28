Миколог Дьяков призвал выбрасывать без сожаления червивые, дряблые и старые грибы

Желание набрать полную корзину грибов может привести к серьезным последствиям для здоровья. Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Максим Дьяков предупредил в беседе с REGIONS , что червивые, дряблые или старые грибы нужно выбрасывать без сожаления.

По словам эксперта, любой гриб — это белковый продукт, который начинает портиться практически сразу после сбора. В старых и поврежденных экземплярах процессы разложения уже запущены на клеточном уровне. Токсичные продукты распада и микроскопическая плесень пропитывают весь гриб, поэтому удаление червивой ножки или подгнившего бока проблему не решит, написало АБН24.

Даже свежие грибы требуют срочной переработки. Их нужно чистить, варить или бланшировать сразу по возвращении домой. Термическая обработка — единственный способ остановить быстрое разрушение белка.

Грибной сезон в 2026 году начался аномально рано: первые лисички и белые грибы пошли еще в конце мая. Сейчас эта волна практически сошла на нет. Следующий массовый сбор начнется примерно через три недели, но только при теплой и дождливой погоде. В лесах ожидают появление подосиновиков, подберезовиков, сыроежек и летних опят.