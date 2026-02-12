Михайловский театр может возглавить Ильдар Абдразаков

Новым художественным руководителем Михайловского театра может стать народный артист России Ильдар Абдразаков, в настоящее время занимающий пост худрука Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Вопрос с поиском руководителя в Михайловский театр стоит остро. Появился кандидат — известная фигура в сфере классической музыки Ильдар Абдразаков», — рассказал он.

В январе Михайловский театр после почти 19 лет работы покинул Владимир Кехман. Сейчас обязанности художественного руководителя исполняет главный дирижер театра Александр Соловьев.

Абдразаков — общественный деятель, режиссер и оперный певец. Он с 2024 года возглавляет Севастопольский театр оперы и балета.

Ранее известный продюсер и режиссер Федор Бондарчук покинул руководство киностудии «Ленфильм».