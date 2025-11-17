Мигранты снова устроили игры с тушами баранов и козлов в Подмосковье

Мигранты снова провели в Раменском городском округе Московской области кок-бору — игру, в которой участники перетаскивают к воротам тушу мертвого животного. Об этом сообщила Readovka .

После прошлой волны возмущений от местных жителей, ставших невольными свидетелями необычного развлечения, наездники сменили локацию. На этот раз игра прошла на другом поле.

В начале октября на сборище мигрантов пожаловались очевидцы. По их словам, поиграть в кок-бору собрались порядка 500 иностранных граждан. В городской администрации при этом заявили, что акцию не согласовывали.

Тогда организаторам мероприятия вынесли предупреждение, а документы о нем направили в Следственный комитет.