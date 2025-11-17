Мигранты снова устроили игры с тушами баранов и козлов в Подмосковье
Мигранты снова провели в Раменском городском округе Московской области кок-бору — игру, в которой участники перетаскивают к воротам тушу мертвого животного. Об этом сообщила Readovka.
После прошлой волны возмущений от местных жителей, ставших невольными свидетелями необычного развлечения, наездники сменили локацию. На этот раз игра прошла на другом поле.
В начале октября на сборище мигрантов пожаловались очевидцы. По их словам, поиграть в кок-бору собрались порядка 500 иностранных граждан. В городской администрации при этом заявили, что акцию не согласовывали.
Тогда организаторам мероприятия вынесли предупреждение, а документы о нем направили в Следственный комитет.