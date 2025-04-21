Мигранты из Центральной Азии начали уезжать в другие страны вместо России

Трудовая миграция в Россию для жителей стран Центральной Азии стала менее выгодна, поэтому все чаще они выбирают для работы другие государства. Об этом в разговоры с URA.RU заявил профессор Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов.

«В 2020–2021 годах сокращение потока мигрантов было связано с ковидными ограничениями. Потом сказалось падение курса рубля — сферы занятости в России, которые иностранцы традиционно рассматривали, перестали быть для них интересны», — сказал он.

По словам эксперта, в последнее время жители Таджикистана и Узбекистана чаще уезжают в Китай, Южную Корею, на Ближний Восток и в Европу. На это также влияет ужесточение миграционной политики в России и перенос некоторых российских производств в Китай, что создает новые рабочие места в той стране.

На прошлой неделе в Солнечногорске прошел рейд по пресечению незаконной трудовой деятельности. Правоохранители выявили несколько иностранных работников, которые нелегально работали на территории России.