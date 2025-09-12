Мигранты без документов потеряли шанс на легализацию в России

С 11 сентября в России начали ограничивать права иностранцев, которые не смогли легализовать пребывание в стране. Об этом сообщила «Российская газета» .

В среду истекло действие указа президента России о сроке пребывания мигрантов на территории страны. В соответствии с ним иностранцам предоставили право узаконить свое пребывание в России до 10 сентября 2025 года.

Речь шла о тех, у кого отсутствовали справки или документы, необходимые для оформления гражданства или миграционного статуса.

Также указ был важен для приезжих, у которых не было регистрации по месту жительства или месту пребывания. В эту категорию входили нарушившие сроки прохождения обязательных процедур, в том числе медицинского освидетельствования на наличие опасных заболеваний.

Ранее стало известно, что около 90% детей мигрантов не выполнили необходимый тест для зачисления в школу.