Мигрантов в России обяжут покупать телефон с электронным профилем

В России мигрантов обяжут приобретать телефон при приезде. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании комитета Совета Федерации, сообщило РИА «Новости» .

«Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой или надолго, будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль», — заявил он.

Это позволит полиции знать об их местонахождении и не даст бесконтрольно менять место жительства или переезжать в другие города. Зубов добавил, что с помощью такой системы мигрантов можно будет предупреждать об истечении срока пребывания в стране или необходимости явиться куда-либо.

На прошлой неделе Государственная дума приняла закон, по которому дети трудовых мигрантов по достижении совершеннолетия будут обязаны подать заявление на патент или покинуть страну.