Мигрантов-радикалов назвали благоприятной средой для терроризма

Радикалы среди мигрантов — благоприятная вербовочная среда для террористов и иностранных спецслужб. Об этом на 55-м заседании СОРБ сообщил директор ФСБ Александр Бортников, чьи слова привело РИА «Новости» .

«В России такого рода группой риска являются радикалы, проникающие на нашу территорию в миграционных потоках», — отметил он.

Бортников указал на готовность коллег отслеживать террористов и их пособников в среде мигрантов и своевременно принимать меры реагирования в отношении причастных к преступлениям. ФСБ уже достигла конкретных результатов, подчеркнул глава службы.

Россия завершает работу над вопросом снятия с движения «Талибан»* статуса террористической организации, сообщил Бортников. Он напомнил о готовности представителей организации бороться с группировкой «Вилаят Хорасан»*, которая является крылом ИГИЛ*.

* «Исламское государство» (ИГИЛ), «Талибан», «Вилаят Хорасан» — запрещенные в России террористические организации.