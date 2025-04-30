Астраханские власти попросили отменить квоты на мигрантов из-за угрозы урожаю

Астраханская область, главный производитель овощей в России, столкнулась с нехваткой рабочих из-за квот на мигрантов. Власти региона, обеспокоенные возможными проблемами для аграриев, обратились с просьбой отменить ограничения. Минтруд и Минсельхоз поддержали эту инициативу, сообщил РБК .

В соответствии с распоряжением правительства, которое было выпущено в декабре 2024 года, число иностранных работников в сельскохозяйственных предприятиях Астраханской области не должно превышать 40%.

Однако, по словам заместителя губернатора Дениса Афанасьева, это ограничение может привести к уменьшению посевных площадей и создать угрозу для продовольственной безопасности не только Астраханской области, но и России.

Долгое время Астраханская область остается лидером по выращиванию овощей в России, отметил вице-губернатор Денис Афанасьев. По данным Росстата, в 2024 году в регионе собрали 1,9 миллиона тонн овощей, выращенных как в открытом, так и в закрытом грунте. Это на 7,8% больше, чем в предыдущем году.

В 2024 году в Астраханской области было произведено 30% всех овощей открытого грунта, выращенных в России для продажи. В 2025 году в регионе планируют увеличить посевные площади под овощные культуры на 8%.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что в 2025 году в России ожидается максимальный урожай пшеницы на уровне прошлого года — 125 миллионов тонн. Он отметил улучшение состояния озимых, но предупредил о возможных рисках из-за погоды.