Иностранцы с судимостью не смогут получить гражданство России

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий выдачу разрешений на временное проживание, вида на жительство и прием в гражданство иностранцев с судимостью. Документы опубликованы на сайте парламента .

По действующему законодательству иностранцы не могут получить гражданство, если они совершили умышленное преступление, а РВП и ВНЖ не выдают только имеющим судимость по тяжким или особо тяжким статьям. Новый закон предусматривает отказ в проживании независимо от тяжести правонарушения.

Ранее выданные документы при выявлении непогашенной судимости аннулируют.

Все иностранные граждане старше 14 лет обязаны будут при подаче заявления приложить справку об отсутствии судимости либо информацию о преступлениях, за которые они были осуждены.

В июле Госдума приняла закон, по которому дети трудовых мигрантов в 18 лет должны будут подать заявление на патент или покинуть страну.