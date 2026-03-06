Мигрантов без полисов ДМС призвали не пускать в Россию

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал не пускать в страну мигрантов без полисов ДМС. Так он прокомментировал решение суда Евразийского экономического союза, который постановил, что Россия не обязана автоматически предоставлять полисы членам семей мигрантов.

Инстанция вынесла решение в ответ на запрос Киргизии.

«Киргизские товарищи давно вели дело к тому, чтобы Россия за свой счет оплачивала диаспоре медуслуги. Суд наконец внес ясность. Уточню, что речь о гражданах Киргизии и Казахстана — членах ЕАЭС», — отметил Миронов.

Он напомнил, что для получения полиса ОМС у мигранта должно быть официальное трудоустройство, а работодатель должен не менее трех лет выплачивать страховые взносы.

«Понятно, что большинство гастарбайтеров под эти требования не подходят, не говоря уже о членах семей. Ничего страшного, пусть покупают полисы добровольного медстрахования, в том числе для женщин — по ведению беременности и родам», — добавил парламентарий.

Ранее ТК предусматривал обязанность иностранцев предоставлять работодателю полис ДМС при заключении договора. В итоге закон отменили. Принципиальным решением вопроса может стать введение вахтового метода, когда люди приезжают только по вызову конкретного работодателя, который отвечает за медобслуживание сотрудников.

«Без всяких семей. Но до тех пор нужно вводить требование о предоставлении полиса ДМС мигрантами при пересечении границы. Причем оптимально, чтобы бы они покупали полис заранее через филиалы российских страховых компаний в этих странах, что полностью соответствует международной практике», — заключил миронов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект об ужесточении миграционной политики.