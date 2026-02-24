В Госдуме в приоритетном порядке рассмотрят ужесточение миграционной политики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект об ужесточении миграционной политики. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Среди предложений — налог в виде фиксированного авансового платежа не только на самого трудового мигранта, но и на всех членов его семьи, въезжающих в Россию. Кроме того, срок пребывания работника в Россию напрямую увяжут со сроком трудового договора, а дети, которым исполнилось 18, без веских причин не смогут остаться в стране.

Также планируется аннулировать патенты, если мигрант скрывает сумму доходов или больше двух месяцев за прошедший год нигде не работал.

«Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке», — подчеркнул Володин.

Ранее приезжего из одной из стран ближнего зарубежья лишили российского гражданства за оскорбление паспорта.