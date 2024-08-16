Желающих попасть в Россию иностранцев отправят на собеседование

Захарова: в России ввели собеседование при получении визы для иностранцев

Правила оформления виз изменили в России. Теперь в ходе рассмотрения документов соискателей ждет собеседование, сообщила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Документ подписали 15 августа. Постановление разработало МИД России с целью повышения эффективности реализации норм, предусмотренных статьями федерального закона о порядке выезда и въезда в Россию.

По словам Захаровой, внесенные изменения помогут эффективно выявлять тех, чье пребывание в России является нежелательным. Благодаря нововведению усилят контроль въезда граждан других государств с нестабильной социально-политической обстановкой или стран, представляющих миграционную опасность.

Собеседование будут проводить сотрудники российских диппредставительств и консульств. Иностранец может предоставить приглашения, разрешения на работу и обратные билеты, а также подтвердить свою платежеспособность.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий введение биометрического контроля за мигрантами на российской границе.