Мигрантам с непогашенной судимостью откажут в российском гражданстве

Мигранты с неснятой или непогашенной судимостью представляют значительную угрозу для российского общества. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Они не должны получать разрешение на временное проживание, вид на жительство и тем более гражданство. Это недопустимо», — подчеркнул он на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования миграционной политики.

Медведев добавил, что необходимо принять дополнительные меры, которые позволят усовершенствовать механизм предоставления сведений о таких лицах в полном объеме и своевременно. Особенно это касается тех, кто прибывает в Россию в безвизовом порядке.

Также на заседании обсудили проблемы, связанные с проведением экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства государства.

«Проводить такие экзамены и выдавать сертификаты теперь позволено только государственным учреждениям. Вся процедура должна записываться на видео», — сказал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев.