Мигрантам предложили запретить переводы за рубеж на сумму выше зарплаты

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили ввести для иностранных граждан в России запрет на переводы за границу денежных средств, сумма которых превышает размер их официальной заработной платы. Текст обращения к председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной поступил в распоряжение 360.ru.

Авторами инициативы выступили лидер партии Алексей Нечаев и депутаты Сардана Авксентьева и Владимир Плякин. Они предложили запретить мигрантам переводы за рубеж больше размера из зарплаты и обязать их предоставлять декларацию с подтверждением доходов в случае превышения лимита переводов.

По мнению депутатов, нововведение поможет повысить прозрачность финансовых операций, увеличить налоговый поступления в бюджет страны и обеспечить борьбу с теневой экономикой и экономическую безопасность. Они добавили, что в 2023 году работающие в России иностранцы перевели за границу более 18 миллиардов долларов, что обеспечивает существенную поддержку других стран.

«Это подчеркивает, что иностранные граждане, приезжающие в Россию на заработки, обеспечивают существенную финансовую поддержку своим государствам. Вместе с тем, по оценкам экспертов, многие трудовые мигранты не платят налоги, хотя живут в России целыми семьями и пользуются социальными сервисами», — заключили они.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с идеей не пускать в Россию мигрантов с опасными болезнями.