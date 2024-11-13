Мигрантам не зарегистрируют браки без законных оснований нахождения в России

Незаконно находящимся в России мигрантам откажут в регистрации браков. Проект поправок в Административный регламент работы ЗАГС вынесло на общественное обсуждение Министерство юстиции.

Проверять законность нахождения иностранцев в РФ будут работники ЗАГСов по реестру МВД. Норма вступит в силу 5 февраля 2025 года.

Ранее в Госдуме предложили не зачислять в школы не знающих русский язык детей мигрантов. Соответствующий законопроект представят в ближайшее время.