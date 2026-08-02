МИД опроверг слухи об ограничениях на получение загранпаспортов через МФЦ

МИД России опроверг слухи о том, что россияне не смогут оформлять загранпаспорта через МФЦ. В дипведомстве разъяснили ТАСС , что обновления затронули только одну категорию граждан.

Новые административные регламенты МИД России, вступившие в силу 26 июля, затронули только граждан, которые направляются за рубеж в служебные командировки от организации, зарегистрированной в МИД и через нее обращающихся за услугой в дипведомство.

«Все остальные граждане России, проживающие на ее территории, как и раньше, по вопросу оформления заграничного паспорта могут обращаться в территориальные подразделения МВД России посредством единого портала государственных и муниципальных услуг или через МФЦ», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее миграционная служба МВД России сообщила, что с 1 января 2027 года в загранпаспортах уберут пункты «Личный код» и «Учетная запись», а также перестанут в них вписывать данные о детях.