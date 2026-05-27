Международный молодежный день проведут на полях ПМЭФ в июне

Международный молодежный день проведут на полях Петербургского международного экономического форума. Он станет одной из основных площадок, где обсудят изменения мира и рынка труда в ближайшие десятилетия. В программе примут участие предприниматели, ученые, представители власти, медиасферы и технологических компаний, рассказали в пресс-службе Росконгресса.

Особое внимание на «Дне будущего» уделят искусственному интеллекту, технологическому лидерству, новым моделям образования, международному сотрудничеству и развитию предпринимательства. В дискуссиях будут участвовать помощник президента Андрей Фурсенко, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, генеральный директор «Магнит» Евгений Случевский и другие эксперты.

На полях форума обсудят развитие автономных ИИ-агентов, робототехники, инженерного предпринимательства, а также применение нейросетей в образовании, финансах и управлении карьерой. Участники поговорят о развитии технологических стартапов, экономическом росте, развитии управленческих компетенции, взаимодействии бизнеса, государства и образовательной среды.

Отдельное внимание уделят подготовке кадров для цифровой и платформенной экономики, а также международному сотрудничеству.

«В центре внимания — международное образование, молодежная дипломатия, экспортные компетенции, переговорные практики, совместные проекты со странами БРИКС, Ближнего Востока, Азии и Глобального Юга, а также развитие экономического партнерства между Россией и зарубежными государствами», — рассказали в Росконгрессе.

В программу также войдут сессии о развитии внутреннего туризма, креативных индустрий, финансовой грамотности и безопасности.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».