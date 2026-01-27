Международный конгресс государственного управления пройдет в Москве в феврале

Международный конгресс государственного управления пройдет на базе Президентской академии в Москве с 10 по 13 февраля. В нем примут участие более 1,2 тысячи человек из числа представителей органов власти.

В конгрессе будут участвовать вице-премьеры федерального правительства, министры, губернаторы, парламентарии, руководители госкорпораций и общественные деятели.

«Мероприятие станет крупнейшей экспертной площадкой для обсуждения стратегических направлений развития системы государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях», — отметили организаторы.

В рамках мероприятия пройдут экспертные сессии, дискуссии и тренинги, направленные на развитие управленческих качеств и решение конкретных задач.

В результате разработают пакет рекомендаций по совершенствованию системы госуправления.

