Международный инклюзивный форум креативных индустрий завершился в Москве

Международный инклюзивный форум креативных индустрий состоялся в Москве с 26 по 29 сентября. Молодежь с инвалидностью и ограниченными возможностями из России и еще семи стран смогла попробовать себя в чем-то новом. Целью форума было создать пространство, где каждый мог бы найти единомышленников.

«В каждом из нас есть яркий свет, и в эти дни мы увидели, как он перевоплотился в музыку, в рисунки, в танцы, в талант», — рассказала художественный руководитель форума, певица Жасмин.

Программа мероприятия охватила восемь направлений — от театра и музыки до цифровой культуры и циркового искусства. На протяжении всего творческого пути ребят сопровождали педагоги, наставники и эксперты в сфере инклюзии.