Международный инклюзивный форум креативных индустрий завершился в Москве
Международный инклюзивный форум креативных индустрий состоялся в Москве с 26 по 29 сентября. Молодежь с инвалидностью и ограниченными возможностями из России и еще семи стран смогла попробовать себя в чем-то новом. Целью форума было создать пространство, где каждый мог бы найти единомышленников.
«В каждом из нас есть яркий свет, и в эти дни мы увидели, как он перевоплотился в музыку, в рисунки, в танцы, в талант», — рассказала художественный руководитель форума, певица Жасмин.
Программа мероприятия охватила восемь направлений — от театра и музыки до цифровой культуры и циркового искусства. На протяжении всего творческого пути ребят сопровождали педагоги, наставники и эксперты в сфере инклюзии.
«Здесь они — и мы как родители — почувствовали, что наши дети тоже хорошие. Они тоже достойны этих почестей, оваций, таких праздников», — поделились эмоциями матери участников форума.
АНО «Евразия» уже объявила о планах создать в России и других странах Евразии Центры инклюзивной культуры. Ее цель — сделать такое творчество равноправной и полноценной частью культурного процесса.