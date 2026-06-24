Юбилейный, 10-й международный фотоконкурс «Русская цивилизация» стартует 28 июня. В нем смогут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет.

Конкурс будет проводиться до 12 октября. По его итогам жюри, состоящее из известных фотожурналистов, актеров и других деятелей культуры, выберет победителей. Награждение состоится в преддверии Дня народного единства на одной из популярных площадок Москвы.

Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Приурочили юбилейный конкурс к Году единства народов России.

В прошлом году в мероприятии участвовали более 19 тысяч фотографий. Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла 1 ноября в Москве.