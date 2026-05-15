Международный день мирного сосуществования отметят 16 мая

Ежегодно 16 мая отмечается Международный день света — в честь первого удачного запуска лазера, проведенного в 1960 году физиком Теодором Майманом. Праздник учрежден ЮНЕСКО, чтобы напомнить о важной роли света и оптических технологий в научных открытиях, медицине, культуре и повседневной реальности.

Международный день мирного сосуществования. Этот праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году и ежегодно отмечается 16 мая. Он призван напомнить о важности уважения к культурному и человеческому многообразию.

Среди неофициальных праздников — День биографов. Согласно легенде, 16 мая 1763 года в книжной лавке случайно пересеклись Сэмюэл Джонсон и Джеймс Босуэлл. В результате их дружеских бесед родилась биография, которая пережила века — «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Так появился неофициальный праздник тех, кто копается в чужих судьбах с научной страстью — День биографов.

Православные отметят День памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. В этот день православная церковь вспоминает преподобного Феодосия, основателя первого общежительного монастыря на Руси.

День памяти мученика Тимофея, чтеца, и мученицы Мавры. Церковь чтит память Святых Тимофея и Мавры, которые жили в III веке в египетской Фиваиде. Супруги отказались выдать священные рукописи и отречься от Христа. Вместе они приняли мученическую смерть, став символом супружеской верности и стойкости духа.