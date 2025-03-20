Международные клубы дружбы открылись по всей России

По всей России открылись Международные клубы дружбы. Они заработали в 89 регионах и на федеральной территории «Сириус», объединив молодых россиян и представителей 140 государств, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, чьи слова привела пресс-служба Росмолодежи.

Международные клубы дружбы играют важную роль в развитии федерального проекта «Россия в мире» национального проекта «Молодежь и дети». Такие организации вносят вклад в сохранение наследия Всемирного фестиваля молодежи, одним из участников которого стал президент Владимир Путин.

«Они объединили молодых россиян и представителей более чем 140 стран. За этот период клубами проведено 580 мероприятий, в которых приняли участие около 30 тысяч человек», — рассказал Чернышенко.

Всего с 2024 года в России открылось 90 Международных клубов дружбы.

По его словам, такие результаты показывают, что молодые люди из разных стран хотят развивать совместные проекты с ребятами из России. Работа клубов выстраивается по пяти трекам: предпринимательство, медиа, гражданская активность, создание молодежных сообществ и региональная специфика.

Организации стали формироваться в регионах с августа прошлого года. За это время к ним присоединились около 17 тысяч россиян и свыше 12 тысяч молодых людей из-за рубежа, отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.