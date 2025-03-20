Международные клубы дружбы открылись по всей России

Чернышенко: Международные клубы дружбы в России объединили молодежь из 140 стран

пресс-служба Росмолодежи
Фото: пресс-служба Росмолодежи

По всей России открылись Международные клубы дружбы. Они заработали в 89 регионах и на федеральной территории «Сириус», объединив молодых россиян и представителей 140 государств, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, чьи слова привела пресс-служба Росмолодежи.

Пресс-служба Росмолодежи
Фото: Пресс-служба Росмолодежи
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Пресс-служба Росмолодежи
Фото: Пресс-служба Росмолодежи
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Пресс-служба Росмолодежи
Фото: Пресс-служба Росмолодежи
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Международные клубы дружбы играют важную роль в развитии федерального проекта «Россия в мире» национального проекта «Молодежь и дети». Такие организации вносят вклад в сохранение наследия Всемирного фестиваля молодежи, одним из участников которого стал президент Владимир Путин.

Всего с 2024 года в России открылось 90 Международных клубов дружбы.

«Они объединили молодых россиян и представителей более чем 140 стран. За этот период клубами проведено 580 мероприятий, в которых приняли участие около 30 тысяч человек», — рассказал Чернышенко.

пресс-служба Росмолодежи
Фото: пресс-служба Росмолодежи
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пресс-служба Росмолодежи
Фото: пресс-служба Росмолодежи
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пресс-служба Росмолодежи
Фото: пресс-служба Росмолодежи
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По его словам, такие результаты показывают, что молодые люди из разных стран хотят развивать совместные проекты с ребятами из России. Работа клубов выстраивается по пяти трекам: предпринимательство, медиа, гражданская активность, создание молодежных сообществ и региональная специфика.

Организации стали формироваться в регионах с августа прошлого года. За это время к ним присоединились около 17 тысяч россиян и свыше 12 тысяч молодых людей из-за рубежа, отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Это еще раз подтверждает, что, несмотря ни на какие сложности, молодежь стремится к налаживанию контактов ради будущего и справедливого мира.

Григорий Гуров

руководитель Росмолодежи

Финальные открытия прошли в Курской и Брянской областях. К молодежи Брянска обратились сверстники из стран-партнеров — Пакистана и Белоруссии

«Цель нашего клуба — развивать конструктивные отношения, способствовать культурному взаимопониманию и прославлять разнообразие наших стран», — поделился участник клуба Мустафа Аамир из Пакистана.

В открытии Международного клуба дружбы Курской области приняли участие представители студенческих сообществ и активисты из различных сфер.

По поручению Путина организации стали продолжением программы «Культурное шефство», в рамках которой на Всемирном фестивале молодежи 2024 года за каждой иностранной делегацией закрепили курирующие регионы России.

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