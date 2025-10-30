Международную премию «Евразия» вручили в Москве. Награду могут получить журналисты, артисты, педагоги — все, чья работа направлена на сохранение исторической памяти, межкультурного диалога и традиционных ценностей.

В этом году на конкурс поступило около четырех тысяч заявок из 27 стран мира — не только из бывшего Советского Союза, но и из дальнего зарубежья. В Москве премию провели впервые. В Национальном центре «Россия» собрались свыше тысячи лауреатов, экспертов, общественников и почетных гостей.

«То, чем занимается АНО „Евразия“, — это благая задача. Благое дело — объединять людей затем, чтобы они могли обсуждать общие ценности, которые разделяют», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.