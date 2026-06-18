Международная выставка «Безопасность и охрана труда» пройдет в Москве в ноябре

Международная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» пройдет в Москве с 17 по 20 ноября. На ней проведут около сотни мероприятий, в которых будут участвовать эксперты со всей страны и из-за рубежа. Мероприятие состоится в 30-й раз.

Выставка проводится с 1992 года. Основными темами в этом году станет сохранение и продление ресурсного состояния работников за счет создания безопасных условий труда.

Деловая программа продлится четыре дня и включим более 100 мероприятий. В них примут участие руководители крупнейших компаний, предприниматели, специалисты по снабжению, закупкам, инженеры, механики и другие эксперты.

Всего подготовят несколько зон и стендов разных стран и регионов, а также зоны игровых решений и деловых контрактов.

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