Международная конференция «1944 год в истории Второй мировой войны» открылась в Москве

В Москве стартовала конференция, посвященная Второй мировой войне

В Центральном доме ученых в Москве открылась международная научная конференция, посвященная событиям 1944 года в истории Второй мировой войны. Организаторами выступили Российское военно-историческое общество и Институт всеобщей истории Российской академии наук.

Как отметил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, в истории Победы не было легких лет. Однако в общественном сознании 1944 год часто воспринимается как своего рода переходный этап между переломным 1943-м и победным 1945-м.

А на самом деле 1944-й — это окончательное снятие блокады Ленинграда, изгнание немецко-фашистских оккупантов с территории СССР, начало освободительного похода Красной Армии в охваченную нацистским безумием Европу.

События Великой Отечественной войны — это неиссякаемый источник знаний, который поражает своим масштабом и заставляет задуматься. Мединский выразил уверенность, что участники конференции внесут огромный вклад для сохранения исторической памяти.

«В ходе знаменитых 10 сталинских ударов Красная Армия не только полностью изгнала захватчика с советской земли, но и начала шаг за шагом освобождать оккупированные страны Европы, приближая долгожданную Победу», — напомнил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Международная научная конференция «1944 год в истории Второй мировой войны» проходит 11–12 ноября. На конференции обсуждают множество спорных исторических вопросов, которые до сих пор используются в качестве политического оружия в антироссийских целях.

В рамках мероприятия будут представлены доклады, посвященные следующим темам: освобождение советской территории и стран Восточной Европы от нацизма, открытие Второго фронта в Западной Европе, военные действия в Африке и Азии, вклад антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом.

В конференции участвуют выдающиеся российские и зарубежные историки и политологи.

Ранее в Подмосковье прошла международная музейная конференция. В ней участвовали представители России, Белоруссии и Азербайджана.