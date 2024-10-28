Международная музейная конференция прошла в Клину

Международная научная конференция прошла в государственной мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского в Клину. Участники из России Белоруссии и Азербайджана представили доклады на темы истории и деятельности мемориальных музеев.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, участники обсудили работу научно-исследовательских и просветительских проектов, а также вопросы внедрения инновационных технологий в работу музейных и выставочных пространств.

«Конференция проходит в преддверии 130-летнего юбилея нашего музея, являющегося центром сохранения, изучения и популяризации творческого наследия Чайковского. История музея — труд нескольких поколений людей, превративших его в центр музыкальной культуры мирового значения», — отметил директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского Игорь Корнилов.

Мероприятие завершилось концертом солистов подмосковных театров, а также лауреатов международных конкурсов Елены Образцовой.