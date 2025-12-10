Международная ассоциация по фактчекингу проведет вебинар с Захаровой 12 декабря

Международная ассоциация по фактчекингу (GFCN) 12 декабря проведет заключительный онлайн-вебинар года с участием официального представителя МИД Марией Захаровой. Мероприятие состоится в формате открытого диалога, который будет посвящен повышению цифровой медиаграмотности в мире.

В центре внимания на встрече окажутся международная коммуникация и опыт противодействия фейкам на госуровне. Захарова ответит на вопросы участников и экспертов форума «Диалог о фейках 3.0».

Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени в онлайн-формате на английском языке. Принять участие можно по ссылке.

Первые три вебинара цикла состоялись 25 ноября, 2 и 9 декабря. Мероприятия собрали более 1100 слушателей, их посвятили фундаментальным основам верификации информации, новейшим тенденциям применения ИИ-технологий в современной медиасфере и инструментам противодействия дезинформации.

Инициативы GFCN способствуют укреплению цифровой и медиаграмотности как главного навыка современного общества.