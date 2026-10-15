Методист Муравьева посоветовала родителям искать причины непослушания детей

Методист по биологии Ирина Муравьева предложила родителям при нарушениях дисциплины в школе сначала выяснять их причины, а не начинать с обвинений и упреков. Об этом она сообщила в интервью РИАМО .

Методист посоветовала родителям, столкнувшимся с трудным поведением ребенка в школе, начать с разговора с педагогом, чтобы выяснить, на каких уроках и заданиях возникают проблемы. Затем важно дать школьнику возможность объясниться и понять его точку зрения, чтобы беседа не превратилась в допрос, пишет «Ридус».

Она предложила совместно с учителем установить одну конкретную цель, например, договориться, что ребенок будет просить помощи при сложностях, а взрослые зафиксируют случаи выполнения этой договоренности. Если проблемы сохраняются или усугубляются, Муравьева рекомендовала искать более глубокие причины, подчеркнув, что непослушание не всегда является признаком диагноза, а порой служит способом выражения сложностей, которые ребенок пока не может сформулировать словами.