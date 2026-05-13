Магнитные бури из-за корональной дыры. Что ждет Землю в мае

В эту пятницу планету Земля накроет мощная магнитная буря. Причиной возмущений в атмосфере станет крупная корональная дыра на Солнце.

Прогноз на 13 и 15 мая

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН объяснили, что в область воздействия на Землю входит очередная корональная дыра. Ученые назвали ее наиболее крупной структурой данного типа из присутствующих на звезде.

«Разойтись с ней вообще невозможно, и прогноз строится только вокруг силы воздействия, начало которого ожидается в пятницу, 15 мая. Основная ветвь прогноза (85%) предполагает магнитные бури G1-G2 (средний уровень)», — уточнили в лаборатории.

Астрономы не исключили, что возмущения будут небольшие и магнитосфера удержится в желтой или даже зеленой зоне, но вероятность этого составляет всего 15%.

Также специалисты предупредили, что 13 мая Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного пять дней назад. Прогнозировать подобные явления невероятно трудно, потому что при малейшей погрешности расчеты будут сильно различаться.

«Повышенная вероятность бурь на сегодня на приведенной круговой диаграмме связана как раз с этим событием», — подчеркнули ученые.