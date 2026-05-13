Магнитные бури из-за корональной дыры. Что ждет Землю в мае
ИКИ РАН: в конце недели Землю могут накрыть магнитные бури
В эту пятницу планету Земля накроет мощная магнитная буря. Причиной возмущений в атмосфере станет крупная корональная дыра на Солнце.
Прогноз на 13 и 15 мая
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН объяснили, что в область воздействия на Землю входит очередная корональная дыра. Ученые назвали ее наиболее крупной структурой данного типа из присутствующих на звезде.
«Разойтись с ней вообще невозможно, и прогноз строится только вокруг силы воздействия, начало которого ожидается в пятницу, 15 мая. Основная ветвь прогноза (85%) предполагает магнитные бури G1-G2 (средний уровень)», — уточнили в лаборатории.
Астрономы не исключили, что возмущения будут небольшие и магнитосфера удержится в желтой или даже зеленой зоне, но вероятность этого составляет всего 15%.
Также специалисты предупредили, что 13 мая Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного пять дней назад. Прогнозировать подобные явления невероятно трудно, потому что при малейшей погрешности расчеты будут сильно различаться.
«Повышенная вероятность бурь на сегодня на приведенной круговой диаграмме связана как раз с этим событием», — подчеркнули ученые.
Другие вспышки
Главной интригой этой недели астрономы назвали возможность третьей сильной вспышки в активной области 4436. Этот район все ближе подходит к линии Солнце — Земля. Ученые добавили, что вероятность этого невысокая и составляет всего 30%.
«Группа пятен произвела подряд уже два сильных выброса плазмы с интервалом в трое суток (7 и 10 мая. Первый выброс был совсем далеко от направления на Землю. Второй — уже поближе: именно его край может задеть сегодня Землю», — отметили в лаборатории.
Если в области скопилось достаточно энергии, то это может обернуться еще одной мощной магнитной бурей. Ученые также объяснили, как оценивают естественную вероятность для этого явления.
«Например, в прошлом году было 74 бури за 365 дней. Иными словами, для бурь естественная вероятность на этой стадии солнечного цикла равна 1/5, то есть 20%. Это означает, что если вы прогнозируете бури на уровне выше 20%, то ваша модель работает, а уж если на уровне 50%, то работает совсем хорошо», — уточнили специалисты.
По их словам, современные модели по прогнозу магнитных бурь находятся где-то на уровне 50-60%.