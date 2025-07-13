Сегодня 17:36 Метеорологи сообщили о повышенной сейсмоактивности на юге Японии Фото: РИА «Новости»
Активность началась 21 июня и продолжается до сих пор. Самый мощный толчок зафиксировали в начале июля — магнитудой 5,5 и на глубине 20 километров. Сила сотрясений достигла шести баллов по японской семибалльной шкале.
Это стало самым сильным толчком в серии. В результате часть жителей острова Акусэкидзима эвакуировали. Специалисты продолжают следить за ситуацией.
Ранее у берегов островного государства Вануату в Тихом океане произошло
землетрясение магнитудой 5,3.
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