Метеорологи сообщили о повышенной сейсмоактивности на юге Японии

С конца июня на юге Японии, в районе островов Токара, произошло свыше 1,9 тысячи землетрясений. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны.

Активность началась 21 июня и продолжается до сих пор. Самый мощный толчок зафиксировали в начале июля — магнитудой 5,5 и на глубине 20 километров. Сила сотрясений достигла шести баллов по японской семибалльной шкале.

Это стало самым сильным толчком в серии. В результате часть жителей острова Акусэкидзима эвакуировали. Специалисты продолжают следить за ситуацией.

Ранее у берегов островного государства Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,3.