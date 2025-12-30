Метеоролог Тишковец спрогнозировал эталонную русскую зиму в Москве на Новый год

Метеоролог Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы эталонную русскую зиму на Новый год. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист отметил, что последний раз такая погода отмечалась более 10 лет назад. На текущий момент высота снежного покрова в столице увеличивается, соответствуя климатической норме.
По словам эксперта, к Новому году снежный покров увеличится еще на два-четыре сантиметра, а к Рождеству достигнет 30 сантиметров. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -9 градусов, а в новогоднюю ночь в городе похолодает до -10…-13 градусов.
