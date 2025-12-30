Метеоролог Тишковец спрогнозировал эталонную русскую зиму в Москве на Новый год

Метеоролог Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы эталонную русскую зиму на Новый год. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист отметил, что последний раз такая погода отмечалась более 10 лет назад. На текущий момент высота снежного покрова в столице увеличивается, соответствуя климатической норме.

По словам эксперта, к Новому году снежный покров увеличится еще на два-четыре сантиметра, а к Рождеству достигнет 30 сантиметров. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -9 градусов, а в новогоднюю ночь в городе похолодает до -10…-13 градусов.