Метеоролог Тишковец предупредил о предстоящих ливнях в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», подполковник запаса Евгений Тишковец, сообщил в эфире радио Sputnik , что дожди продлятся еще шесть дней. Ко вторнику погода должна улучшиться.

По словам синоптика, в четверг и пятницу ожидаются ливни, местами с грозами. Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +18 до +23 градусов, а в выходные — от +20 до +25 градусов.

Евгений Тишковец предупредил, что в предстоящие выходные на столицу может обрушиться аномальное количество осадков. В сумме выпадет до 67 литров воды на квадратный метр площади, что составляет 80% месячной нормы. Это связано с эффектом Фудзиары — явлением из области метеорологии, при котором два циклона, находящиеся близко друг к другу, взаимодействуют и изменяют свои свойства.

Синоптик отметил, что россияне сейчас наблюдают погодные аномалии. Подтверждением этому служит прошедшая неустойчивая весна.

«Эту неустойчивость, нервозность в климате перехватил июнь, и июль продолжает эти традиции», — заключил Евгений Тишковец.