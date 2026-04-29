Метеоролог Позднякова посоветовала дачникам отложить посадку рассады на майских праздниках

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила в эфире радио Sputnik , что снега растают к 30 апреля.

«Хочу обрадовать, что 1 мая уже без существенных осадков. Ночью еще, возможно, заморозки. Дневная температура +5…10 градусов», — пояснила Позднякова.

Она подчеркнула, что холодная погода и обилие влаги затруднят работы дачников и не стоит торопиться с посадками в первые майские праздники. По словам метеоролога, стоит ожидать улучшения погоды на следующие майские выходные — 9, 10 и 11 мая. К этому времени почва подсохнет, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха повысится до +18 градусов.

Напомним, Москву накрыло снегопадами. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, 27 апреля 2026 года был побит рекорд по количеству осадков за сутки — 16 мм, ранее принадлежавший 1880 году, когда выпало 14,7 мм.