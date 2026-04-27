Метеоролог Позднякова назвала 3 мая самым удачным днем для первомайских пикников

Несмотря на заморозки и снегопады в конце апреля, в майские праздники в Москве и Московской области ожидается погода, подходящая для пикников. Об этом рассказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в интервью «Ридусу» .

По словам метеоролога, благоприятные условия для отдыха на свежем воздухе сложатся к концу выходных.

«В этих условиях лучшим вариантом для пикника будет последний день — 3 мая. В этот день не ожидается существенных осадков», — объяснила эксперт.

Она добавила, что дневная температура воздуха составит +10…+15 градусов. Ночью столбики термометров также не опустятся ниже отметки в 0 градусов.