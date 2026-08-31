Металлургия стала лидером по предлагаемому уровню зарплаты

«Авито Работа»: металлургия стала лидером по предлагаемой зарплате в России

Металлургические предприятия предлагают наемным работникам самые высокие зарплаты среди российских отраслей — в среднем 208 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Второе место по уровню предлагаемого заработка заняло транспортное машиностроение. Средняя зарплата в вакансиях этой отрасли составила 166 236 рублей в месяц.

На третьей позиции оказалось строительство жилых и коммерческих объектов с показателем 146 795 рублей.

В пятерку лидеров также вошли техническое обслуживание и ремонт оборудования, где работодатели в среднем предлагают 127 781 рубль в месяц, и производство промышленного оборудования и станков — 126 929 рублей.

При этом фактический доход сотрудника может заметно различаться в зависимости от региона, квалификации и конкретного предприятия.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в крупных российских городах.