Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в крупных российских городах

SuperJob: в Саратове стоматологу-ортопеду платят от 800 тысяч рублей в месяц

Вакансии с самыми большими зарплатами в крупных городах России оказались в сфере здравоохранения, строительства, промышленности, финансов и продаж. На это указало исследование сервиса SuperJob, результаты которого оказались в распоряжении РИА «Новости» .

«В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, финансах, логистике», — заявили аналитики.

В списке самых дорогих вакансий лидирует стоматолог-ортопед в Саратове с месячной зарплатой от 800 тысяч рублей. В Томске на той же должности получают 400 тысяч рублей.

В Ижевске, Иркутске, Хабаровске, Ярославле, Оренбурге, Рязани, Кирове и Астрахани в перечне высоких зарплат тоже доминируют врачи. Так, в столице Удмуртии ортопеду-стоматологу платят 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, в каких российских регионах самая высокая зарплата.