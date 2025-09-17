Мессенджер MAX заблокировал более 70 тысяч аккаунтов мошенников

Национальный мессенджер МАХ с момента запуска заблокировал более 70 тысяч мошеннических аккаунтов. Об это рассказали в сюжете телеканала RT .

Глава VK Владимир Кириенко отметил, что проверка и блокировка происходят всего за пять минут с момента поступления жалобы. Серверы мессенджера находятся в России.

Ограничение звонков в WhatsApp и Telegram, а также появление МАХ упростило работу силовиков по поимке мошенников и раскрытию преступных схем. С апреля зафиксировали всего 162 случая преступления через российский мессенджер. Ограничение звонков в иностранных сервисах сократило количество мошеннических атак вдвое.

С лета в МАХ зарегистрировались более 35 миллионов человек. В начале июня мессенджер начинал со 100-200 тысяч пользователей.