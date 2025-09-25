Мероприятия ко Дню отца проведут в России с 13 по 19 октября

Праздничные мероприятия ко Дню отца пройдут в России с 13 по 19 октября. В этот период по всей стране состоятся концерты, тематические выставки и акции.

Праздник позволит укрепить институт семьи и сохранить духовно-нравственные традиции. В рамках Дня отца пройдут тематические уроки цикла «Разговоры о важном», выставки, награждения и мероприятия в парках.

Так, в концертном зале «Москва» состоится концерт, а 19 октября в столице известные отцы высадят деревья.

День отца учредили в России в 2021 году. С тех пор он ежегодно отмечается в третье воскресенье октября. В этом году праздник выпал на 19-е число.