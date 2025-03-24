Мэрия Омска объяснила покраску памятников на бульваре Победы в черный цвет

Установленные на бульваре Победы Омска скульптуры изготовлены из черного металла, поэтому в рамках ремонта их очистили от ржавчины и нанесли новый слой краски. Как сообщило издание «СуперОмск» , так в администрации города ответили на возмущение местных жителей, посчитавших, что памятники изготовили из бронзы.

В мэрии подчеркнули, что никакой бронзы для изготовления памятников не использовали, а ремонтные работы провели профессиональные подрядные организации в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Краску специально подобрали в соответствии с авторским замыслом. Это важно, ведь мемориал имеет статус объекта культурного наследия и отличные эксплуатационные характеристики», — подчеркнули в администрации.

Ранее в одном из региональных пабликов начался разгон сообщения, что власти Омска испортили бронзовые скульптуры, посвященные Великой Отечественной войне. Авторы вброса заявили, что памятник покрасили черной краской из баллончика, вместо того чтобы отполировать его до блеска.

В конце прошлой недели работы по благоустройству памятников и мемориалов героям Великой Отечественной войны начались в Воскресенске. Ограждения и монументы заново покрасили для обновления внешнего вида и защиты от внешнего воздействия среды.